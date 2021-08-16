Торжественные линейки у новосибирских школьников пройдут в очном режиме

1 сентября линейки в школах Новосибирска проведут в традиционном офлайн-формате. Об этом сообщил департамент образования городской администрации. Мероприятия, открывающие новый учебный год, состоятся при условии соблюдения всех антиковидных мер (масочный режим, социальная дистанция и т.д.).

Линейки будут проходить на свежем воздухе. У каждого класса или параллели будут свои отдельные мероприятия. Доступ родителей на линейки ограничивать не будут.

Напомним, что 2020 году очные линейки проводили только для учеников первых и одиннадцатых классов.