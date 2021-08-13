Приемку к началу учебного года прошли более 50% образовательных организаций Новосибирской области

В Новосибирской области признаны готовыми к началу нового учебного года 998 образовательных организаций, что составляет 56% от общего количества школ, лицеев, детских садов, колледжей и техникумов. Вопросы готовности образовательных организаций Новосибирской области к новому 2021/22 учебному году, ходе проведения ремонтных работ по благоустройству зданий образовательных организаций, работе отрасли с учетом соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил и другие рассмотрены в правительстве Новосибирской области на очередном заседании оперативного штаба.

Заседание оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2020-2021 учебном году прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. Как подчеркнул замгубернатора, в настоящее время в регионе приемка школ идет в соответствии с графиком, к концу приемной кампании – к 19 августа – все учреждения должны быть приняты, все замечания – устранены.

В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области о подготовке образовательных организаций на территории региона к началу нового учебного года, в настоящее время в регионе ведется приемка школ, и это касается всех отраслей, в которых функционируют образовательные организации.

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов доложил, что охват приемки образовательных организаций достиг 56%, в том числе признаны готовыми 568 общеобразовательных школ. Комиссии по приемке работают с участием представителей надзорных органов, родительских советов.

Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин, деятельность образовательных организаций в новом учебном году, как и в прошлом году, предполагает соблюдение Постановления Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».