В Новосибирске определили школы-лидеры по успехам в ЕГЭ-2021

В этом году в основном этапе ЕГЭ приняли участие 8559 школьников Новосибирска. Выпускники подтверждали свои знания по 11 предметам. Какие баллы они получили, рассказали в департаменте образования мэрии города.

Результаты экзаменов по русскому языку, химии, истории, биологии и английскому оказались хуже прошлогодних. А вот средние баллы по математике, физике, обществознанию, немецкому языку, информатике и ИКТ улучшились по сравнению с ЕГЭ-2020.

Количество стобалльных результатов немного снизилось: в 2021 году максимальную оценку получил 91 школьник, во время как годом ранее – 115. «100 баллов за русский язык в Новосибирске получили 44 учащихся, за информатику и ИКТ – 11, физику – 9, математику – 7 и химию – 7», – сообщили в департаменте.

Чиновники также рассказали, в каких школах города отмечено наибольшее количество максимальных результатов. 18 школьников, набравших 100 баллов на едином государственном экзамене, окончили СУНЦ НГУ. Гимназия № 1 с семью стобалльниками расположилась на втором месте. По четыре стобалльных результата попали в копилку гимназий № 4, №13 и лицея № 22 «Надежда Сибири». В экономическом лицее, школе № 191 и в «Горностае» — три выпускника-стобалльника.

По два стобалльных результата набрали пять участников ЕГЭ-2021. Это выпускники СУНЦ НГУ, гимназии № 1, лицея №22, частного образовательного учреждения «Ор Авнер» и школы № 191.