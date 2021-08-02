Андрей Травников не исключает изменения сроков школьных каникул

В Новосибирской области сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с эти власти прорабатывают сценарий ограничительных мер на предстоящий учебный год.

В эфире телеканала ОТС глава региона Андрей Травников сообщил, что из-за коронавирусной пандемии могут быть сдвинуты сроки школьных каникул. «Если почувствуем, что ситуация ухудшается, даже если придется переходить на дистант, будем стараться мягкие решения принимать», – добавил он.

Кроме того, губернатор отметил, что не исключается сценарий прошлого года, когда учились только старшеклассники, отменялись выпускные и другие школьные мероприятия, а малокомплектные школы полностью переходили на удаленные режим занятий.