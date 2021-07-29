Новосибирск покинул сотню топовых студенческих городов мира

Эксперты назвали лучшие города мира для учебы и жизни студентов. Список под названием Best Student Cities Ranking 2022 был опубликован британской компанией QS накануне. В ходе традиционного исследования аналитики подготовили рейтинг из 115 позиций. Места распределялись с учетом ряда факторов, таких как доступность и популярность местных учебных заведений, а также мнения самих обучающихся.



В топ-3 вошли Лондон, Мюнхен и Сеул с Токио, которые вместе делят «бронзу» – эти города получили от исследователей от 96,1 до 100 баллов. Далее следуют Берлин, Мельбурн, Цюрих, Сидней, Париж, Монреаль и Бостон.



Из российских городов в списке упоминаются Москва (25 место), Санкт-Петербург (72-е), Томск (85), Казань (102-е). Новосибирск попал лишь на 107 место. Стоит отметить, что Казань является дебютантом рейтинга, а Москва улучшила свои результаты, поднявшись с 34 места, которое было за ней закреплено в прошлом рейтинге.



Столица Сибири не сумела удержать прежних позиций: с 92 места, которое наш город занимал согласно аналогичному рейтингу 2019 году, Новосибирск опустился на 15 позиций вниз. Его текущий балл – 49,7. К слову, столько же получил американский город Майами.