Новосибирские химики создали прибор, определяющий болезнь по выдоху

Сотрудники новосибирского Института неорганической химии разработали материалы для сенсоров, определяющих аммиак в выдыхаемом воздухе, рассказывает издание «Наука в Сибири». «В перспективе их можно будет использовать на спирометре для диагностики различных заболеваний по составу выдыхаемого воздуха, например заболевания почек», — говорится в сообщении.

Метод спирометрии оценивает объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Также с его помощью можно определять состав воздуха и по различным показателям определять состояние здоровья. Например, содержание аммиака в выдыхаемом воздухе более одной миллионной доли объема может говорить о заболеваниях почек и почечной недостаточности (нефрит или токсическое поражение почек).

Новосибирские химики предложили сенсоры на основе пленок фталоцианинов металлов. Они проявляют обратимый сенсорный отклик при комнатной температуре, могут быть получены как осаждением из газовой фазы, так и растворными методами, а еще термически и химически стабильны.

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