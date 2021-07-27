Учебный год начнется для новосибирских школьников очно, но в «индивидуальных» классах и без массовых мероприятий

Учебный год 2021-2022 в Новосибирской области начнется в офлайн-формате. Несмотря на летний рост заболеваемости, переводить школьников на дистант пока не планируется. В ходе оперативного совещания глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил, все коронавирусные ограничения, введенные в учебных заведениях в связи с пандемией, остаются в силе. Это касается, например, системы размещения школьников в кабинетах. Как и прежде, за каждым классом будет закреплено свое отдельное помещение для уроков.

Массовые мероприятия между классами и школами остаются под запретом. Сотрудникам пищеблоков обязательно пользоваться на рабочем месте средствами индивидуальной защиты.

«В школах создадут условия для личной гигиены и усиления дезинфекционного режима, – отметил господин Щербатов. – Ситуация находится под пристальным контролем».