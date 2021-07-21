Новосибирские школьники начнут учебный год очно и в срок

В наступающем учебном году новосибирских школьников пока не планируют переводить на дистанционное обучение, сообщил губернатор Андрей Травников на встрече с журналистами 21 июля. «Пока мы ориентируемся на обычный формат, на очное обучение с 1 сентября, школы именно к этому готовятся, но все будет зависеть от развития ситуации, пока ситуация достаточно напряженная», — сказал глава региона.

Напомним, что в первую волну коронавирусной пандемии весной 2020 года школы и вузы перешли на дистанционный формат. С 1 сентября на «удаленке» учились только часть детей, но продлевались осенние каникулы. Во втором полугодии образовательные заведения вернулись к стандартному сценарию занятий.