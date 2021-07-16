Новосибирский Дом народного творчества запускает авторские образовательные программы

Лицензия дает учреждению право вести образовательную деятельность для разных категорий специалистов. Уже разработаны дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Народный традиционный праздник в современном социокультурном пространстве» и дополнительная общеразвивающая программа «Дом мастеров: народные художественные ремесла и декоративно-прикладное творчество».

Специалисты культурно-досуговых учреждений клубного типа Новосибирской области получат возможность повышать квалификацию, не покидая пределы региона. «В основе образовательной модели Новосибирского Дома народного творчества лежит несколько базовых установок, – рассказывает директор Дома народного творчества, заслуженный работник культуры РФ Людмила Жиганова. – Во-первых, тесное сотрудничество с ведущими вузами Сибирского федерального округа – в частности, с Кемеровским и Алтайским институтами культуры. Во-вторых, появилась практика дистанционного обучения, что позволяет вести образовательный процесс на новом технологическом уровне. В-третьих, есть возможность организации практик и стажировок у лучших специалистов в области культуры и искусства. В перспективе – модернизация официального сайта учреждения, что даст позволит не только вести дистанционное обучение, размещать необходимые материалы в разных форматах (презентации преподавателей, видеоконтент, контрольно-измерительные материалы), но и индивидуализировать образовательный процесс с помощью личных кабинетов».

Фото: архивы пресс-служб