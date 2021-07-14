120 новосибирских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Новосибирской области завершается период государственной итоговой аттестации для выпускников. В целом, ЕГЭ в основной период прошел в штатном режиме. Нарушений сроков контроля технической готовности, технических сбоев не зафиксировано, улучшены результаты ЕГЭ по химии и биологии, уже получено 120 стобалльных результатов.

О предварительных итогах сдачи ЕГЭ ходе брифинга рассказал министр образования региона Сергей Федорчук. В частности, он подчеркнул, что сложившаяся в этом учебном году ситуация в Новосибирской области стала определенным вызовом для системы школьного образования, однако экзамены проведены в штатном режиме, а их предварительные результаты сопоставимы с итогами прошлого года.

«Экзамены проводились при соблюдении социальной дистанции, масочного режима, санитарная обработка, спецрассадка. Мы справились, государственная итоговая аттестация в этом году прошла на хорошем организационно-техническом уровне. Результаты ЕГЭ в регионе сопоставимы с результатами прошлого года, что подтверждает стабильность, прозрачность и объективность экзамена. Стабильны результаты по русскому языку и математике, которые традиционно в 2019 году и ранее учитывались при выдаче аттестатов). В динамике за три года зафиксировано улучшение результатов по химии – доля сдавших возросла с 11,6% до 15,4%, по биологии доля сдавших экзамен на высоком уровне увеличилась с 6,6% до 8%. Это отчасти является закономерным результатом работы специализированных классов естественнонаучных направлений. Улучшен результат экзамена по информатике – доля сдавших на высоком уровне увеличилась с 14,8% до 16,4%. Уже получено 120 стобалльных результатов. Традиционно в нашем регионе есть и «мультистобалльники», 7 участников набрали по 100 баллов сразу по двум предметам. Показательно, что среди них есть участники как из школ повышенного уровня, так и из обычных общеобразовательных школ, в том числе, сельских», – прокомментировал министр.

Сергей Федорчук подчеркнул, что приведенные общие результаты ЕГЭ не являются окончательными, они будут скорректированы с учетом резервных дней и итогов рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами.