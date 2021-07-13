Для новосибирской молодежи построят научные лаборатории в рамках нацпроекта

Заседание совета было посвящено отбору заявок на создание в регионе молодежных научных лабораторий организациями, подведомственными Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и входящими в «Сиббионоц».



«В прошлом году федеральной комиссией по рассмотрению заявок и программ развития НОЦ в регионах наша заявка и программа создания «Сиббионоц» получила статус одной из качественных программ. Это решение позволяет нам участвовать в конкурсе по созданию молодежных научных лабораторий – у нас есть возможность привлечь ресурсы для обновления лабораторной базы и для расширения такого мероприятия нацпроекта, как молодежные научные лаборатории, которые уже хорошо себя зарекомендовали», – отметил губернатор Андрей Травников, открывая заседание.



В 2021 году Министерство науки и высшего образования РФ в рамках национального проекта «Наука и университеты» проводит отбор и формирование не менее 100 молодежных лабораторий на сумму около 1,8 млрд рублей. Участвовать в конкурсе могут вузы и научные организации, подведомственные Минобрнауки РФ и являющиеся участниками НОЦ. «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр» также относится к их числу.



Свои заявки участникам совета представили Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук, Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН.



«Все заявки достаточно сильные, проекты проработаны, соответствуют всем критериям, которые объявлены Минобрнауки», – сообщилглава региона.



Также глава области обратил внимание участников конкурса на необходимость в дельнейшем усиливать кооперацию и выстраивание новых цепочек взаимодействия между вузами, научными организациями, бизнес- компаниями, в том числе представляющими различные регионы России.