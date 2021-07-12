Специалисты новосибирского «Вектора» прокомментировали гипотезу об искусственном происхождении COVID-19

Сотрудники центра «Вектор» прокомментировали предположение о том, что COVID-19 был искусственно создан в китайской лаборатории. «В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в его природном происхождении», — сказал гендиректор «Вектора» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия24».

В качестве доказательства этому привел S-белок вируса (тот самый шип). В нем есть необычный фрагмент — полиосновный сайт расщепления, позволяющий вирусу размножаться в более широком спектре клеток. Похожий участок есть у вируса птичьего гриппа, и он природного происхождения.

По одной из версий происхождения коронавируса, он был изготовлен в лаборатории в Китае, а потом каким-то образом попал во внешнюю среду — возможно, произошла утечка, но некоторые придерживаются теории заговора, утверждая, что вирус был выпущен специально. Тем не менее, этой версии не нашлось подтверждения. Большинство ученых склоняются к тому, что вирус возник в популяции летучих мышей и был передан человеку.