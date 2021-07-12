105 новых «Точек роста» заработают в регионе до конца этого года

В Новосибирской области в текущем году планируется открыть 105 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. Центры создаются в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На создание и функционирование центров из областного бюджета выделено около 164 миллионов рублей.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, реализация национального проекта кардинально меняет образовательное пространство региона. К детским технопаркам, уже созданным на базе отдельных школ, добавляются новые центры высокотехнологического образования. Так, в 2020 году на базе 42 сельских школ уже открыты центры с высокотехнологичным оборудованием «Точки роста» для реализации нового содержания общего образования.



«До конца 2022 года на территории региона, в общей сложности, мы должны открыть 252 «Точки роста». Они будут включены в единую региональную модель выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей. Региональный центр «Альтаир», а также НИПКиПРО и НИМРО обеспечивают методическое сопровождение деятельности «Точек роста», выстроив их взаимодействие как со школами с низкими образовательными результатами, так и с региональными ресурсными центрами развития образования в целях объединения ресурсов для повышения качества образования», – пояснил министр.



Целями создания центров «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Биология», «Физика», «Химия».

Фото: архивы пресс-служб