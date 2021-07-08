Министерство просвещения РФ начинает модернизацию педагогических вузов

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил на Всероссийском совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ и сообщил о плане модернизации педагогических вузов.

«По решению президента России на педагогическое образование в течение двух лет будет выделено 10 миллиардов рублей. Нами сформирована программа «Учитель будущего поколения России», для ее реализации мы проведем полную модернизацию педвузов не только с точки зрения улучшения условий, но и усовершенствования программ подготовки, повышения квалификации профессорско-педагогического состава», – сказал Сергей Кравцов.

Он добавил, что в текущем году на эти нужды уже выделено 5 миллиардов рублей, запланировано открытие межфакультетских технопарков для студентов, школьников и молодых учителей.

Уже в этом году на базе каждого федерального педагогического университета появится региональный центр общества «Знание» (всего 33 центра)

Господин Кравцов отметил, что важны тесная работа с педвузами, взаимодействие с ректорами. Образовательные программы совершенствуются, они будут синхронизированы со стандартами, кодификаторами, базовыми программами, с изменениями, которые происходят в школе как в части внедрения цифровой образовательной среды, так и в части оценки качества образования.

«Должны быть созданы базовые школы для максимального взаимодействия с педвузами, – подчеркнул министр. – Мы должны будем открыть пять тысяч профильных педклассов, сейчас открыто уже 600. В течение следующего учебного года будет проведен анализ регионов и школ, где открыты педклассы».