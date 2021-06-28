Безопасный контраст для магнитно-резонансной томографии изобрели новосибирские ученые

Разработка ученых Новосибирского института органической химии СО РАН и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН откроет новые перспективы перед популярным диагностическим методом – магнитно-резонансной томографией.



Приблизительно в 20% случаев, когда речь идет об уточнении границы опухоли или патологиях спинного или головного мозга, обычной магнитно-резонансной томографии бывает недостаточно. Чтобы «картинка», полученная на томографе была особенно ясной и четкой медики используют контрастные вещества, которые вводят в организм пациента внутривенно. Для этого используют реагенты, содержащие тяжелый металл – гадолиний. И хотя современные контрастные вещества считаются малотоксичными, многие пациенты все равно тяжело переносят их использование.



Однако вскоре необходимость в их использовании может исчезнуть благодаря инновационной разработке сибирских ученых. В качестве контрастного вещества они предлагают использовать органические реагенты, созданные из устойчивых в организме человека нитроксильных радикалов и альбумина ‒ основного белка плазмы крови. Последний можно предварительно извлечь из крови самого пациента и, таким образом, свести вероятность аллергических реакций и побочных эффектов к минимуму. Состав контрастных реагентов можно варьировать в зависимости от диагностической задачи. Например, добавить в них специальные химические группы, которые помогут накапливать их в опухолях. В перспективе такой способ можно использовать не только для диагностики, но и для адресной доставки лекарств к пораженным органам или опухолям.