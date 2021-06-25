Будет где учиться. В школах региона создадут почти 6 тысяч дополнительных мест

Александр Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающегося Новосибирской области. «В Новосибирской области растет количество школьников, поэтому необходимо создавать дополнительные места в школах. Для создания дополнительных 5 775 мест в 6 школах принято решение направить дополнительно в регион из федерального бюджета в 2021 и 2022 годах по 1,3 млрд рублей, в 2023 году – 249 млн рублей», – отметил господин Жуков.



По информации министерства образования Новосибирской области, для выполнения задачи по обеспечению школьными местами в новых жилых районах города Новосибирска с 2021 года начата реализация проекта по строительству новых школ с использованием государственно-частного партнерства с участием госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» и федерального бюджета.



На сегодняшний день за счет использования государственно-частного партнерства с участием государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» и федерального бюджета к финансированию от Новосибирской области принято 6 школ общей проектной мощностью 5 775 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. В списке образовательных учреждений ряд школ: по ул. Виктора Шевелева на 1100 мест, по ул. Николая Сотникова на 1100 мест, по ул. Большая на 825 мест, по ул. Татьяны Снежиной на 550 мест, по ул. Спортивная на 1100 мест, по ул. Пролетарская на 1100 мест.



Ранее Новосибирская область приняла участие в отборе проектов на предоставление субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».