Очень грамотные ребята. 55 новосибирских школьников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Глава Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев сообщил, что в регионе 55 выпускников написали Единый госэкзамен по русскому языку на 100 баллов.

Он также дал градацию по районам. Больше всего стобалльников – 44 человека живут в Новосибирске. Два стобалльника живут в Баганском районе области. В Новосибирском, Болотнинском, Северном, Ордынском районах, а также в Искитиме, Бердске и Кольцово по одному ученику получили высшую оценку.

Как отметил Кондратьев, в этом году оценку в 100 баллов в Новосибирске получили на 20 человек меньше, чем в 2020. Тогда наивысший показатель был у 64 выпускников.