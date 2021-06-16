Команда молодых профессионалов Новосибирской области выступит в финале WorldSkills Russia

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук встретился со сборной командой Новосибирской области – участниками финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проводимого в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».



Сергей Федорчук отметил, что проект «Молодые профессионалы» имеет большое профориентационное значение – соревнования дают возможность участникам заявить о себе и раскрыть свой потенциал, а также получить новый профессиональный опыт. «Успех порождает желание развиваться, идти дальше. Верьте в себя, а мы будем верить в вас», – подчеркнул министр.



Обращаясь к руководителям образовательных организаций, министр призвал усилить работу с конкурсантами, чтобы дать каждому возможность максимально продвинуться в турнирной таблице.



В отборочных соревнованиях чемпионата, которые прошли в апреле-мае 2021 года в очном формате, сборная команда Новосибирской области завоевала 17 наград: 3 золотые, 3 серебряные, 4 бронзовые медали и 7 медальонов за профессионализм.



«Хочется отметить, что в этом году по результатам отборочных соревнований в финал прошло рекордное количество компетенций за всю историю участия Новосибирской области в движении «Молодые профессионалы»», – отметил руководитель Регионального координационного центра Worldskills Russia Новосибирской области Алексей Лейбов.



Напомним, в 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 21 по 25 июля в Уфе. Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors.

Фото: группа ВКонтакте WorldSkills Russia