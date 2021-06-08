НГУ и НГТУ будут обучать на подготовительных отделениях за счет бюджета

Бесплатно смогут обучаться люди, имеющие социальные гарантии в области образования.
В Новосибирской области два вуза получили возможность в 2022/2023 гг. обучать на своих подготовительных отделениях за счет бюджета. В Новосибирском государственном университете обучаться на подготовительном отделении за счет бюджета смогут 30 человек по очной форме обучения, в Новосибирском государственном техническом университете – 30 человек по заочной форме обучения.
На подготовительных отделениях вузов бесплатно имеют право обучаться люди, имеющие социальные гарантии в области образования:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума);
- пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении;
- контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей.
«Важно, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся в школе или колледже. Все поступившие на бесплатные подготовительные отделения будут получать стипендию, иногородним будет предоставляться место в общежитии», - отметила Малина Светлана, заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.