НГУ и НГТУ будут обучать на подготовительных отделениях за счет бюджета

В Новосибирской области два вуза получили возможность в 2022/2023 гг. обучать на своих подготовительных отделениях за счет бюджета. В Новосибирском государственном университете обучаться на подготовительном отделении за счет бюджета смогут 30 человек по очной форме обучения, в Новосибирском государственном техническом университете – 30 человек по заочной форме обучения.

На подготовительных отделениях вузов бесплатно имеют право обучаться люди, имеющие социальные гарантии в области образования:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети-инвалиды;

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы (при условии среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума);

пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС;

дети военнослужащих, погибших при исполнении;

контрактники, отслужившие не менее 3 лет, а также призывники с рекомендациями командиров частей.

«Важно, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимаются на подготовительные отделения вузов, даже если еще учатся в школе или колледже. Все поступившие на бесплатные подготовительные отделения будут получать стипендию, иногородним будет предоставляться место в общежитии», - отметила Малина Светлана, заместитель начальника управления – начальник отдела высшей школы и развития педагогических кадров министерства образования Новосибирской области.