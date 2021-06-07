В регионе будут открывать еще больше школ с использованием механизмов государственно-частного партнерства

У Новосибирской области есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тысяч мест до конца 2024 года.



В 2021 году в России стартовала новая масштабная программа строительства школ. До 2024 года при поддержке ВЭБ.РФ будет создано не менее 1300 современных школ на 1 миллион мест. Это не просто инфраструктурный проект: создание современной образовательной среды приводит к росту образовательных результатов учеников на 16%, а значит – к повышению качества человеческого капитала.



Андрей Травников напомнил, что в 2019-2020 годах на рабочей группе Госсовета России по направлению «Образование и наука», которую он возглавлял, неоднократно обсуждали вопросы создания дополнительных мест для школьников.



Несмотря на ежегодное увеличение числа школ-новостроек, нехватка школьных мест по-прежнему остается проблемой. Ресурсов, запланированных в нацпроекте на создание школьных мест, было недостаточно для ее полного решения. Более 8 тысяч российских школ работают в две смены, и по прогнозам, через 4 года школьников будет на 2,5 млн больше. Проблема особенно остра для быстрорастущих по численности населения регионов и муниципалитетов.



Это актуально и для Новосибирской области: до пандемии ежегодный миграционный прирост в нашем регионе составлял около 10 тысяч жителей. Кроме того, сегодня удельный вес городских жителей в Новосибирской области – 79,3% (это на 5% выше, чем в целом по России и в Сибирском федеральном округе).



За последние три года, с учетом роста рождаемости в предыдущий период, более чем на 10% (на 31 718 человек) выросло число учеников новосибирских школ. Всего в текущем учебном году обучалось 345 167 человек. К 2025 году ожидается новое десятипроцентное увеличение численности детей школьного возраста – до 376 тысяч человек.



