Андрей Травников и ректор РАНХиГС Владимир Мау договорились о долгосрочном сотрудничестве

Соглашение закрепит уже сложившееся взаимодействие Новосибирской области и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.
На XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Документ подписали губернатор Андрей Травников и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
«Глубокий смысл этого соглашения состоит в том, что любая дружба - это труд. Каждая из сторон, чтобы укреплять и развивать эту дружбу, должна прислушиваться друг к другу, учитывать интересы, находить новые проекты и пути для дальнейшего совместного движения. С РАНХиГС при Президенте России у нас за последние годы сложились именно такие партнерские отношения. Мы не останавливаемся на уже реализованных совместных проектах, постоянно находимся в поиске. Этим соглашением мы подтверждаем, что кропотливый труд по развитию партнерства мы намерены продолжать и в дальнейшем», – заявил Андрей Травников.
«Конкуренция среди научно-образовательных организаций в Новосибирской области исключительно высока. Для нас это очень важный вызов», – отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.
Соглашение закрепило сложившееся взаимодействие Новосибирской области и академии. Так, в апреле 2021 года стартовала образовательная программа «Системный подход в управлении регионом». Новосибирская область стала площадкой для ее проведения, где обучаются управленцы из Сибирского и Уральского федеральных округов. Предусматривается, что частью программы станут образовательные курсы, разработанные корпоративным университетом Новосибирской области (Центром оценки и развития управленческих компетенций).
В этом году руководители высшего уровня региона обучаются по реализуемой академией и центром сетевой образовательной программе «Эффективные коммуникации», составной частью которой являются программы РАНХиГС «Отвечаем гражданам» и «Государство говорит».
Отдельным направлением является экспертное взаимодействие, в том числе по реализации в Новосибирской области проекта по формированию клиентоцентричной организационной культуры в органах власти.
В соответствии с заключенным соглашением, ключевыми перспективными направлениями взаимодействия региона с одним из ведущих вузов страны в сфере подготовки и развития управленческих кадров станут: реализация совместных образовательных программ и мероприятий по профессиональному развитию; экспертная деятельность и сопровождение инициатив, проектов и программ; взаимодействие в рамках развития организационной культуры в органах государственной власти; развитие механизмов трудоустройства молодежи в органы государственной власти и местного самоуправления; другие направления в сфере образовательной и проектной деятельности.
Фото: архивы пресс-служб
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