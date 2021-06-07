Андрей Травников и ректор РАНХиГС Владимир Мау договорились о долгосрочном сотрудничестве

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и Российской академией народного хозяйства и государственной службы. Документ подписали губернатор Андрей Травников и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Глубокий смысл этого соглашения состоит в том, что любая дружба - это труд. Каждая из сторон, чтобы укреплять и развивать эту дружбу, должна прислушиваться друг к другу, учитывать интересы, находить новые проекты и пути для дальнейшего совместного движения. С РАНХиГС при Президенте России у нас за последние годы сложились именно такие партнерские отношения. Мы не останавливаемся на уже реализованных совместных проектах, постоянно находимся в поиске. Этим соглашением мы подтверждаем, что кропотливый труд по развитию партнерства мы намерены продолжать и в дальнейшем», – заявил Андрей Травников.