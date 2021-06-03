Около 37 тысяч первоклашек придут в новосибирские школы в следующем учебном году

Это на две тысячи больше, чем в 2020-м.
В нынешнем году ожидается первоклассников на две тысячи больше, чем в прошлом. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал это хорошей тенденцией, свидетельствующей о перспективности новосибирского образования. «В новом учебном году в школы региона всего придет около 37 тысяч первоклассников. Большая их часть, около 23 тысяч человек, приходится на город Новосибирск. Еще 14 тысяч первоклассников зарегистрировано во всех остальных муниципалитетах области», – привел данные господин Федорчук.
Говоря о качестве общего образования, министр сообщил, что по результатам оценочных процедур, проводимых в школах нашего региона, средний уровень знаний учащихся соответствует общероссийским показателям. «Понятно, что в каких-то муниципалитетах результаты выше, в каких-то ниже. Тем не менее, средний балл - хороший, и мы не останавливаемся в этой работе, стараемся, чтобы было больше школ, которые смогли бы удовлетворить потребности каждой семьи», – подчеркнул Сергей Федорчук
В числе главных вопросов, с которыми приходится сталкиваться при обеспечении доступности качественного образования, министр назвал проблему нехватки педагогических кадров и материального оснащения школ, уточнив, что во многом эти вопросы решаются сейчас благодаря реализации федеральных программ и нацпроектов, в рамках которых строятся новые школы и закупается современное оборудование.
Федеральные программы «Учитель для России» и «Земский учитель» помогли дополнительно привлечь более 100 специалистов в систему образования региона: 30 и 79 соответственно. «По программе «Земский учитель», в основном, пришли учителя нашего региона, которые отправились работать в отдаленные территории», – уточнил руководитель министерства.
Сергей Федорчук подчеркнул, что на качество образования также влияет повышение квалификации педагогов, назвав в этой связи эффективным взаимодействие с физико-математической школой (СУНЦ НГУ): «ФМШ не только обучает ребят со всей страны. В течение многих лет мы взаимодействуем с ней по повышению квалификации педагогических работников Новосибирской области. В первую очередь, учителей из специализированных классов естественнонаучного и физико-математического цикла, инженерных классов».
Как отметила директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова, физматшкола является одним из символов высокого качества образования Новосибирской области.
«Несмотря на то, что мы принимаем учеников не только из Новосибирской области, но, по конкурсу, из других регионов России, качество обеспечивается, в первую очередь, педагогическими кадрами. Здесь, в основном, работают преподаватели НГУ, ученые СО РАН. Есть и свои штатные преподаватели с очень высокой квалификацией. Это и является залогом успеха, который позволяет держать на высоте качество образования, - пояснила она - Доступность физматшколы обусловлена тем, что обучение и проживание для учащихся является бесплатным, включая интернатное содержания и все аспекты сопровождения участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. Это все оплачивается за счет бюджетных средств. В настоящее время в ФМШ обучается 550 старшеклассников».
Фото: архивы пресс-служб
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