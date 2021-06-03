Около 37 тысяч первоклашек придут в новосибирские школы в следующем учебном году

В нынешнем году ожидается первоклассников на две тысячи больше, чем в прошлом. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал это хорошей тенденцией, свидетельствующей о перспективности новосибирского образования. «В новом учебном году в школы региона всего придет около 37 тысяч первоклассников. Большая их часть, около 23 тысяч человек, приходится на город Новосибирск. Еще 14 тысяч первоклассников зарегистрировано во всех остальных муниципалитетах области», – привел данные господин Федорчук.

Говоря о качестве общего образования, министр сообщил, что по результатам оценочных процедур, проводимых в школах нашего региона, средний уровень знаний учащихся соответствует общероссийским показателям. «Понятно, что в каких-то муниципалитетах результаты выше, в каких-то ниже. Тем не менее, средний балл - хороший, и мы не останавливаемся в этой работе, стараемся, чтобы было больше школ, которые смогли бы удовлетворить потребности каждой семьи», – подчеркнул Сергей Федорчук