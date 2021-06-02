Новосибирские студенты попали в пятерку лидеров на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

По итогам всероссийской олимпиады «Я – профессионал» Новосибирская область стала четвертой в медальном зачете среди регионов РФ, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург и Приморский край. Студенты новосибирских вузов получили 19 медалей разного достоинства по результатам конкурсных испытаний, которые проходили в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Лидером по числу дипломантов и медалистов олимпиады традиционно стал вуз-куратор – НГУ. В финальном этапе состязания приняли участие 185 учащихся этого вуза, 60 из которых получили дипломы, а шестеро – медали: по две каждого достоинства. Студенты Новосибирского госуниверситета стали лучшими в стране по направлениям «Физика» (2 человека), «Физическая химия и катализ» (2 человека), «Информационная и кибербезопасность» (1 человек) и «Математика» (1 человек). Также хорошо показали себя учащиеся НГТУ (5 медалистов) и НГПУ (2 медалиста).

Тех, кто получил дипломы, ждут заслуженные бонусы: льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотым медалистам выдали денежные премии – от 100 до 300 тысяч рублей.

«В этом сезоне, даже несмотря на все сложности, наши студенты отлично справились со всеми задачами, которые стояли перед ними. Студенты Новосибирской области в очередной раз доказали, что способны бороться за высокие места в серьезных проектах, и все благодаря высокой подготовке и самоотдаче. Я искренне поздравляю дипломантов и всех участников с окончанием сезона 2020/21. Благодаря вашим достижениям вы мотивируете студентов, не участвовавших в олимпиаде, попробовать свои силы в следующих сезонах, а взрослому поколению доказываете, что у образования региона есть будущее», – отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В 2021 году ребята соревновались за звание лучших студентов страны полностью дистанционно. Из-за этого пришлось растянуть олимпиаду по времени. Однако, это не помешало организаторам увеличить количество направлений – в четвертом сезоне олимпиады их было 72, что на четыре больше, чем в третьем сезоне. Среди «новичков» - узкоспециализированное направление «Квантовые технологии» и популярное – «Гостиничное дело».

Лидирующим направлением по количеству медалистов стало «Востоковедение». Обладателями высших наград в нем стали 16 человек. Далее по рейтингу идет популярное «Управление персоналом». Третье место поделили «Программная инженерия», «Юриспруденция» и «Экология».