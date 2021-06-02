Андрей Травников представил концепцию нового кампуса НГУ на сессии Минобрнауки

Губернатор Новосибирской области принял участие в стратсессии Минобрнауки, которую на площадке бизнес-школы «Сколково» провели заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На семинаре-совещании в течение дня эксперты с участием ректоров, губернаторов, руководителей банков обсудили программу, которая будет запущена в этом году, по созданию сети кампусов мирового уровня в разных регионах России, сообщил глава Новосибирской области.



«Обсуждали, каким должен быть кампус XXI века. Пришли к общему мнению, что это не только общежития, но и универсальные помещения для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями.



В структуре капитальных затрат на создание такого кампуса больше четверти – это затраты на организацию работы бизнес-инкубатора. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса Новосибирского государственного университета. Это один из трех пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году», — подчеркнул Андрей Травников. В числе пилотных приоритетных проектов, кроме кампуса НГУ, проект по созданию нового студгородка в Пучкове Калужской области и более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров — в Москве на базе МГТУ им. Баумана.



Для Новосибирской области сфера высшего образования – отдельная, особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках: в самом Новосибирске, где расположено большинство вузов, и в Советском районе города, в Академгородке, где находится НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное Правительство держит на особом контроле.



«НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие Академгородка в целом. Появится еще одна точка притяжения молодежи, появится еще один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ – в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний», — заявил губернатор.



