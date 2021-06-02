Андрей Травников представил концепцию нового кампуса НГУ на сессии Минобрнауки

Стратегическая сессия в Сколково была посвящена созданию и развитию в стране сети современных университетских кампусов.
Губернатор Новосибирской области принял участие в стратсессии Минобрнауки, которую на площадке бизнес-школы «Сколково» провели заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. На семинаре-совещании в течение дня эксперты с участием ректоров, губернаторов, руководителей банков обсудили программу, которая будет запущена в этом году, по созданию сети кампусов мирового уровня в разных регионах России, сообщил глава Новосибирской области.
«Обсуждали, каким должен быть кампус XXI века. Пришли к общему мнению, что это не только общежития, но и универсальные помещения для исследований, лабораторных работ, внеаудиторного общения и ведения проектной деятельности вместе с бизнес-сообществом и инвестиционными компаниями.
В структуре капитальных затрат на создание такого кампуса больше четверти – это затраты на организацию работы бизнес-инкубатора. Именно таким критериям соответствует концепция кампуса Новосибирского государственного университета. Это один из трех пилотных проектов, запущенных на данный момент. Отбор следующих проектов состоится уже в этом году», — подчеркнул Андрей Травников. В числе пилотных приоритетных проектов, кроме кампуса НГУ, проект по созданию нового студгородка в Пучкове Калужской области и более полутора десятков междисциплинарных научных кластеров — в Москве на базе МГТУ им. Баумана.
Для Новосибирской области сфера высшего образования – отдельная, особая отрасль. Образовательный потенциал сконцентрирован на двух площадках: в самом Новосибирске, где расположено большинство вузов, и в Советском районе города, в Академгородке, где находится НГУ. В регионе проработали две модели создания кампусов: межвузовский кампус для проживания и кампус-НОЦ для Академгородка. Развитие инфраструктуры вузов позволит Новосибирской области укрепить свои позиции в экспорте образования и развитии научно-образовательного туризма. Этот вопрос региональное Правительство держит на особом контроле.
«НГУ и Академгородок неразрывны, поэтому создание кампуса НГУ мирового уровня повлияет и на университет, и на развитие Академгородка в целом. Появится еще одна точка притяжения молодежи, появится еще один центр интеграции инноваций, исследований и внедрений. Мы позиционируем это не как региональный проект, потому что миссия НГУ – в подготовке исследователей для всей российской науки и высокотехнологичных компаний», — заявил губернатор.
Ключевые вопросы стратегической сессии обозначил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он напомнил о поручении Президента Российской Федерации Владимира Путина — создать в России сеть студенческих кампусов мирового уровня. «До 1 декабря 2022 года в стадии реализации у нас должно быть не менее трех проектов. Опираясь на примеры эффективных решений из мировой практики и существующих в регионах моделей студгородков, вместе с губернаторами мы будем совместно решать эту задачу. Нам важно создать архитектурную концепцию каждого кампуса так, чтобы это органично вписалось в городскую среду. Помимо этого, необходимо учитывать инновационный потенциал и особенности территорий и обеспечить качественный рост экономики страны за счет синергии научных центров и высшей школы», — подчеркнул вице-премьер.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подчеркнул, что современный университетский кампус должен стимулировать вуз на его дальнейшее стратегическое развитие.
«Университетский кампус — это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе. Кампусы должны включать три составляющие: образование, науку и инновации, при этом обеспечивать комфортное проживание студентов и содействовать их активному образу жизни», — прокомментировал Валерий Фальков.
По заявлению министра, студенческий кампус должен быть связан с городом, органически вписан в его среду. «Кампус может стать точкой притяжения. Там должно быть комфортно каждому жителю региона, но прежде всего, конечно, студенту», — отметил глава ведомства.
По итогам стратегической сессии участники предложили ряд критериев и подходов к созданию в России современных университетских кампусов. Среди них межвузовский характер, связь со стратегиями развития субъектов РФ и вузов, наличие нескольких университетов в городах реализации проекта, готовность региона финансово обеспечить кампус инженерными сетями и транспортной инфраструктурой и многое другое.
Как заключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, до 15 июня необходимо закрепить критерии отбора кампусов и до середины августа определить не менее пяти территорий, где идея создания современных университетских кампусов получит дальнейшее развитие. По его словам, не более 60% средств на создание и развитие университетских кампусов будет выделено из федерального бюджета. Создание сети современных университетских кампусов будет активно поддерживаться Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Фото: архивы пресс-служб
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