ЕГЭ переносится. Учеников школы №58 отправили на карантин из-за коронавируса

В Новосибирске на карантин из-за COVID-19 отправили выпускников школы №58. Учебное заведение находится в микрорайоне Аэропорт. Заболевание выявили у одного из учеников. В итоге школьникам сдвинули сроки ЕГЭ на неделю.

Завуч школы Юлия Мамойленко сообщила, что хоть это и было неожиданностью для образовательного учреждения, в данной ситуации они не видят ничего критического. Выпускники также сдадут все экзамены, только приступят к ним с 7 июня.

Так же считает и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. По его словам, выпускники сдадут экзамены в резервные дни. Этот небольшой перенос никак не повлияет и на поступление в вузы. Правда, остается не понятно – будет ли у выпускников 58 школы дополнительные дни для возможной для сдачи ЕГЭ, если свою первую (основную) попытку они используют в общие для всех резервные дни.