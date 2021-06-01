Цифровые платформы будут помогать учителям в проверке домашних заданий

По словам министра просвещения, это избавит педагогов от большого объема рутинной бумажной работы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что перевод российских школ на цифровые платформы является важной частью поддержки педагогов. «Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в Облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», – сказал глава ведомства.
В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. За это время школы страны должны быть оснащены новейшим оборудованием, подключены к высокоскоростному интернету, разработан образовательный контент. В министерстве просвещения считают, что целью внедрения цифровой среды в образование является создание равных условий для получения качественного образования по всей стране.
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