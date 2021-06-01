Цифровые платформы будут помогать учителям в проверке домашних заданий

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что перевод российских школ на цифровые платформы является важной частью поддержки педагогов. «Мы разгружаем педагогов от рутинной бумажной работы, переводя в Облако такие вещи, как инструменты автоматического планирования деятельности учителя: автоматическая генерация отчетов по каждому ребенку, классу, школе, автоматическая проверка домашнего задания на электронной платформе», – сказал глава ведомства.

В конце 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. За это время школы страны должны быть оснащены новейшим оборудованием, подключены к высокоскоростному интернету, разработан образовательный контент. В министерстве просвещения считают, что целью внедрения цифровой среды в образование является создание равных условий для получения качественного образования по всей стране.