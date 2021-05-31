Созданием оборудования для СКИФа будут заниматься ученые Института ядерной физики

Изготовление оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов называют самой технологически сложной составляющей проекта в целом.
Транспортный канал «бустер-накопитель», накопитель электронов, вставные устройства для станций СКИФ будут запущены к концу 2023 года. Работы по изготовлению этого технологически сложного оборудования стартуют с даты заключения соответствующего госконтракта.
В Новосибирской области подписали основной госконтракт на изготовление и запуск технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП СКИФ – на 9 млрд рублей. Осенью прошлого года был подписан первый – двухлетний – контракт на изготовление оборудования для СКИФ на 3 млрд рублей.
Документы в присутствии губернатора Андрея Травникова и председателя СО РАН Валентина Пармона подписали первый заместитель председателя СО РАН, директор Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН Павел Логачев и директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.
«Подписание госконтракта – событие очень важное. Уже приняты решения, обеспечивающие выполнение строительных работ: разработана проектная документация, определен генеральный подрядчик. Это очень сильный генподрядчик, который внушает уверенность в том, что все будет сделано качественно и в срок.
Но самый сложный момент этого проекта – оборудование, которое должно обеспечить уникальные параметры машины поколения 4+, которым нет аналогов в мире. Это оборудование могут спроектировать только специалисты Института ядерной физики СО РАН. Сегодня зафиксировано решение и этой задачи. Это значимое для реализации проекта СКИФ событие – и не только для ЦКП СКИФ, но и для развития научно-образовательного, научно-производственного потенциала Новосибирского Академгородка. Напомню, это самый крупный контракт с научными институтами за последние несколько лет», — заявил Андрей Травников.
Глава региона отметил, что процесс реализации проекта находится на постоянном контроле правительства Новосибирской области.
«Институт ядерной физики точно создаст самый передовой источник, а команды наших институтов обеспечат работоспособность пользовательской инфраструктуры, проведение передовых исследований и получение уникальных результатов как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладных», — уверен Валерий Бухтияров.
Специалисты лаборатории ИЯФ СО РАН, которая занимается производством различных сверхпроводящих магнитов для ускорителей заряженных частиц, уже изготовили работающий прототип ондулятора для ЦКП СКИФ. В современных установках синхротронного излучения такие устройства являются основным источник яркого и когерентного синхротронного излучения.
Институт ядерной физики СО РАН – один из мировых лидеров по разработке и производству сверхпроводящих ондуляторов для источников синхротронного излучения по всему миру, отметил Павел Логачев.
Ондуляторы, разработанные учеными Института, позволяют даже на небольшом – всего 500 метров – кольце производить для экспериментов такую же яркость излучения, которую получают на больших синхротронах длиной несколько километров. Всего на СКИФ в перспективе будет установлено более десяти подобных ондуляторов – с разной конфигурацией магнитных полей, с разным по свойствам излучением.
Фото: архивы пресс-служб
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