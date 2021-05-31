Созданием оборудования для СКИФа будут заниматься ученые Института ядерной физики

Транспортный канал «бустер-накопитель», накопитель электронов, вставные устройства для станций СКИФ будут запущены к концу 2023 года. Работы по изготовлению этого технологически сложного оборудования стартуют с даты заключения соответствующего госконтракта.

В Новосибирской области подписали основной госконтракт на изготовление и запуск технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП СКИФ – на 9 млрд рублей. Осенью прошлого года был подписан первый – двухлетний – контракт на изготовление оборудования для СКИФ на 3 млрд рублей.

Документы в присутствии губернатора Андрея Травникова и председателя СО РАН Валентина Пармона подписали первый заместитель председателя СО РАН, директор Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН Павел Логачев и директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.