Губернатор принял участие в заседании попечительского совета центра «Альтаир»

Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков отметил важность создания в регионе подобного образовательного центра: «Помочь каждому ребенку найти себя, реализовать свои способности, проверить силы и знания, познакомиться и подружиться со сверстниками, выбрать профессию по душе – это задача, которую должны решать вместе и школа, и семья - все общество».

Руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в режиме видеосвязи отметила большой объем работы, проделанный в регионе по развитию центра «Альтаир». «Очень приятно наблюдать, как развивается центр, какая в нем создается инфраструктура. Система дополнительного образования, которую развивают центры, работающие по модели «Сириуса», охватывает большое количество детей – не только живущих рядом с этими центрами. С новым оборудованием, с постоянно усиливающейся командой региональный центр Новосибирской области может показать уникальный пример того, как интегрировать программы раннего допобразования в те задачи, которые решают мировые научные круги. Это прецедент, о котором надо рассказывать в других регионах России, которые еще только создают подобные центры», – сказала она.