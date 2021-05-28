Губернатор принял участие в заседании попечительского совета центра «Альтаир»

Цель центра – выявление, поддержка и развитие талантов у детей и молодежи.
Андрей Травников обсудил вопросы развития способностей у подрастающего поколения на заседании попечительского совета «Альтаира». Мероприятие прошло на базе Центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого.
«У нас сегодня состоялся объезд площадок «Альтаира». В целом задачи, которые мы ставили перед центром в прошлом году, решаются. Площадки центра за последний год были серьезно дооснащены необходимым высокотехнологичным оборудованием. Созданы все условия для развития талантов и способностей детей, повышения квалификации тренеров и педагогов, а также для вовлечения новых партнеров в этот проект. Уважаемые, известные ученые СО РАН отмечают, что те приборы, то лабораторное оборудование, которое они увидели в «Альтаире», и на котором работают школьники, просто поражают. Это лабораторные приборы, на которых можно проводить исследования самого высокого уровня. Еще одна задача, которую мы ставили – активно привлекать партнеров: индустриальных, научных и других. Эта задача также исполняется, количество партнеров в самом широком понимании этого слова за год значительно увеличилось», – подчеркнул глава региона.
Первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков отметил важность создания в регионе подобного образовательного центра: «Помочь каждому ребенку найти себя, реализовать свои способности, проверить силы и знания, познакомиться и подружиться со сверстниками, выбрать профессию по душе – это задача, которую должны решать вместе и школа, и семья - все общество».
Руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в режиме видеосвязи отметила большой объем работы, проделанный в регионе по развитию центра «Альтаир». «Очень приятно наблюдать, как развивается центр, какая в нем создается инфраструктура. Система дополнительного образования, которую развивают центры, работающие по модели «Сириуса», охватывает большое количество детей – не только живущих рядом с этими центрами. С новым оборудованием, с постоянно усиливающейся командой региональный центр Новосибирской области может показать уникальный пример того, как интегрировать программы раннего допобразования в те задачи, которые решают мировые научные круги. Это прецедент, о котором надо рассказывать в других регионах России, которые еще только создают подобные центры», – сказала она.
Также губернатор Андрей Травников ознакомился с возможностями лабораторий Центра по направлениям «Наука», «Искусство». В парке «Науки и технологий» главе региона были представлены образовательные программы и лаборатории «Космические технологии», «Конструкторское бюро», «Прикладная физика», «Химия» и «Биология», а также результаты проектной деятельности лабораторий «Урбанистика» и «Ландшафтный дизайн».
Глава региона отметил важность, при помощи инфраструктуры РЦ «Альтаир», развития Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Для этого в 2020/2021 учебном году проведено более 20 мероприятий – вебинары, хакатоны, онлайн-хакатоны, учебно-тренировочные занятия, подготовка к индивидуальному и командному турам– по 9 профилям олимпиады в очном и онлайн-формате, в которых приняли участие более 350 ребят.
Деятельность РЦ «Альтаир» строится по модели образовательного центра поддержки одаренных детей «Сириус». ОЦ «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. В Новосибирской области, на базе Центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого, Правительством Новосибирской области созданы все условия для безопасного и комфортного проживания и обучения талантливых детей. Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» для научных лабораторий РЦ «Альтаир» закуплено высокотехнологичное оборудование.
Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. В 2021 году обеспечен запуск реализации образовательных программ на базе лабораторий РЦ «Альтаир», с начала года проведено 14 образовательных программ по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт» с охватом 550 обучающихся. Более 400 обучающихся проходят обучение по 29 программам дополнительного образования на регулярной основе. Организовано проведение 12 мероприятий по выявлению детей с высокой мотивацией и выдающимися способностями для организации дальнейшего их развития с охватом около 800 обучающихся. Около 100 педагогов Новосибирской области прошли повышение квалификации в рамках математической программы. Всего в 2021 году запланировано проведение более 80 мероприятий и образовательных программ.
Фото: архивы пресс-служб
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