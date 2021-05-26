Губернатор провел видеоконференцию о развитии Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра

К основным направлениям работы Центра отнесены агропромышленность и медицина. Число проектов, заявленных к реализации в рамках НОЦ, по сравнению с январем этого года, возросло с 46 до 62, из которых 21 проект представлен научно-исследовательскими институтами, 18 – вузами, 23 – реальным сектором экономики. Выросло число участников инициативы – в этом году к ней присоединились Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления – НИНХ, Клиника НИИТО, Сиббиофарм.

Среди проектов в агронаправлении: экологическая фабрика в Новосибирской области для поглощения атмосферного углерода, завод по производству органических удобрений для Новосибирской области с целью развития органического земледелия и агроэкономики замкнутого типа, создание региональной системы оценки генетического потенциала черно-пестрого сибирского скота.

В медицинской сфере заявлены проекты: GWAS-MAP - база больших данных результатов генетических исследований ассоциаций человека, разработка технологий комплексной переработки сырья растений Сибири и Дальнего Востока с получением препаратов для медицины, сельского хозяйства, пищевой и косметической промышленности.

Фото: архивы пресс-служб