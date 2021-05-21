У сборной Новосибирской области – коллекция призовых мест на фестивале «Российская студенческая весна»

Два первых места, четыре вторых и три «бронзы» завоевала делегация от нашего региона.
В финале XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 20 мая 2021 года в Нижнем Новгороде, новосибирская сборная стала одним из лидеров. Фестиваль входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
Как подчеркнули в министерстве образования Новосибирской области, в 2021 году участниками Фестиваля в Новосибирской области стали студенты образовательных организаций высшего образования и впервые – обучающиеся профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 27 лет. По итогам регионального Фестиваля была сформирована делегация Новосибирской области в составе 82 человек, представляющих 7 образовательных организаций (НГТУ, НГАУ, НГПУ, СибГУТИ, НГМУ, Бердский политехнический колледж, НКПиИТ).
Всего на Всероссийский этап фестиваля приехало около 3,5 тысяч студентов из более 1200 вузов и профессиональных образовательных организаций страны. Было представлено около 1100 концертных номеров. Как отметили организаторы, для каждого студента участие в фестивале – это уникальный шанс развить свои навыки, встретить новых друзей и отлично провести время. Главным призом для победителей в каждом направлении стал гастрольный тур с большим концертным шоу по городам Российской Федерации.
В финале Всероссийского фестиваля сборная команда Новосибирской области представила 17 номеров. При этом студенты НГТУ подтвердили свое лидерство, завоеванное на региональном этапе студвесны, став дважды лауреатами I степени в направлении «Инструментальное».
Фото: архивы пресс-служб
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