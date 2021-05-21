У сборной Новосибирской области – коллекция призовых мест на фестивале «Российская студенческая весна»

В финале XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил с 15 по 20 мая 2021 года в Нижнем Новгороде, новосибирская сборная стала одним из лидеров. Фестиваль входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Как подчеркнули в министерстве образования Новосибирской области, в 2021 году участниками Фестиваля в Новосибирской области стали студенты образовательных организаций высшего образования и впервые – обучающиеся профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 27 лет. По итогам регионального Фестиваля была сформирована делегация Новосибирской области в составе 82 человек, представляющих 7 образовательных организаций (НГТУ, НГАУ, НГПУ, СибГУТИ, НГМУ, Бердский политехнический колледж, НКПиИТ).