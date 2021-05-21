Новосибирская школа признана лучшей по итогам всероссийского конкурса «Успешная школа-2021»

Новосибирская школа №82 Дзержинского района заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Успешная школа-2021». За звание боролись 420 общеобразовательных учреждений страны, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Главным призом стал грант в размере одного миллиона рублей.

В финале команда новосибирцев благополучно прошла три испытания: «Лифт в будущее», «Проектный офис» и «Форсайт-сессия». Участники продемонстрировали жюри и коллегам успешно реализованные методики, технологии и модели организации образовательного процесса, ориентированные на развитие у школьников ключевых навыков 21-го века, а также проекты для решения проблем, с которыми сталкивалась школа на этом пути. Также команда проанализировала, как со временем меняется общее образование в стране и как сформирован образ желаемого и возможного будущего российской школы.

На втором месте – ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга» и МБОУ «Гимназия № 14» (Удмуртская Республика). Бронза – у МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка №1 города Ставрополя» и МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 им. А. Я. Тимова» (Краснодарский край).

Фото: инстаграм-аккаунт школы №82