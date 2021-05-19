Андрей Травников высоко оценил работу Центра опережающей профподготовки

Новосибирский Центр опережающей профподготовки (ЦОПП) начал работу в декабре прошлого года, став одним из первых в России. Всего в рамках реализации нацпроекта «Образование» (проект «Молодые профессионалы») до 2024 года в РФ планируется создать сто таких организаций.

Основная цель работы ЦОПП – распространение в системе профессионального образования новых образовательных технологий и опережающей профессиональной подготовки. Среди ожидаемых экономических эффектов работы Центра – устранение кадрового дефицита в отраслях экономики региона, оптимизация затрат на подготовку и переподготовку специалистов, подготовка кадров для «флагманских» проектов Новосибирской области. Свою деятельность Центр выстраивает, основываясь в первую очередь на запросах работодателей. Он не просто рассказывает о рынке труда, но обучает и повышает квалификацию специалистов, позволяя им оставаться востребованными.

Приехавшему с визитом губернатору Новосибирской области доложили, что Центр оборудован самыми современными средствами вычислительной техники, презентационным и интерактивным оборудованием, компьютерными AR/VR тренажерами. Он включает в себя лекторий, аудитории-трансформеры, зону проектной деятельности, коворкинг, компьютерный класс, медиазону.