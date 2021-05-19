Андрей Травников высоко оценил работу Центра опережающей профподготовки

Сегодня здесь готовят кадры для флагманских проектов Новосибирской области.
Новосибирский Центр опережающей профподготовки (ЦОПП) начал работу в декабре прошлого года, став одним из первых в России. Всего в рамках реализации нацпроекта «Образование» (проект «Молодые профессионалы») до 2024 года в РФ планируется создать сто таких организаций.
Основная цель работы ЦОПП – распространение в системе профессионального образования новых образовательных технологий и опережающей профессиональной подготовки. Среди ожидаемых экономических эффектов работы Центра – устранение кадрового дефицита в отраслях экономики региона, оптимизация затрат на подготовку и переподготовку специалистов, подготовка кадров для «флагманских» проектов Новосибирской области. Свою деятельность Центр выстраивает, основываясь в первую очередь на запросах работодателей. Он не просто рассказывает о рынке труда, но обучает и повышает квалификацию специалистов, позволяя им оставаться востребованными.
Приехавшему с визитом губернатору Новосибирской области доложили, что Центр оборудован самыми современными средствами вычислительной техники, презентационным и интерактивным оборудованием, компьютерными AR/VR тренажерами. Он включает в себя лекторий, аудитории-трансформеры, зону проектной деятельности, коворкинг, компьютерный класс, медиазону.
В настоящее время профессиональному образованию и в России, и в нашем регионе уделяется значительное внимание, подчеркнул Андрей Травников. Благодаря планомерной работе регионального Правительства на базе профессиональных образовательных организаций Новосибирской области сформирована современная инфраструктура среднего профобразования, в которой работают девять многофункциональных центров прикладных квалификаций; 20 специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам Worldskills; 83 центра проведения демонстрационного экзамена по 44 профессиональным компетенциям в 35 профессиональных образовательных организациях; инновационная площадка сетевого взаимодействия на базе Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина; 20 отраслевых ресурсных центров, оборудованных новейшим технологическим оборудованием.
В 2020 году в рамках конкурсных отборов, проводимых Минпросвещения России, Новосибирский строительно-монтажный колледж, Новосибирский промышленно-энергетический колледж, Новосибирский медицинский колледж получили федеральные гранты на создание 14 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций.
В этом году запланировано создание еще 12 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, в Новосибирском машиностроительном колледже, Татарском политехническом колледже и Новосибирском авиационном техническом колледже имени Галущака.
Все эти инструменты, программы, меры в совокупности помогают приблизить уровень профессиональной подготовки новосибирских выпускников к мировым стандартам.
«Мир сегодня стремительно меняется, вместе с ним и набор востребованных профессий, требования к отдельным специальностям. Меняются профессии и их ценность: то, что еще вчера требовало уникальных компетенций. Сегодня – рядовая рутинная работа.
И образовательные организации, и работодатели стараются успеть за этими изменениями: количество идей и инструментов для этого с каждым годом множится. Для того, чтобы этим процессом управлять, чтобы производить оценку – что эффективно, что полезно на данный момент, требуется такой методический центр. На повестке – вопрос повышения качества профориентации с учетом всех стремительных изменений. В нашем регионе создан Центр опережающей профподготовки, и я жду ответы на эти вызовы, вопросы от новой структуры», – отметил губернатор.
Также во время посещения Центра Андрей Травников встретился со студентами государственных профобразовательных организаций региона и вручил свидетельства стипендиатов правительства Новосибирской области. Все стипендиаты – победители областных, региональных, всероссийских или международных конкурсов, олимпиад, соревнований для одаренных детей и молодежи. Но круг их деятельности не ограничивается учебой, многие из ребят – волонтеры, участники поисковых отрядов, различных общественно-полезных проектов. Губернатор поблагодарил студентов за отличную учебу и активное участие в социально значимых проектах.
Фото: архивы пресс-служб
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