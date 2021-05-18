Цифровые марш-броски. На базе СибГУТИ заработал первый в Сибири Киберполигон

Одна из его главных целей – противодействие кибератакам.
Ликвидация потенциальных кибератак, создание цифровых двойников для отработки критических ситуаций, реализация инновационных IT-проектов и развитие искусственного интеллекта – эти и другие ключевые задачи по цифровой трансформации будут реализовываться на Киберполигоне, созданном в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Киберполигон открылся на базе СибГУТИ при поддержке министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.
«В современном мире, при решении любых цифровых задач, самое прямое значение имеет именно информационная безопасность. Цифровая среда эффективно работает, когда каждый участник уверен, что его данные защищены, а используемые ресурсы – безопасны. Информационная безопасность – одна из самых актуальных повесток, потому что цифровой мир, помимо преимуществ и удобств, несет еще и большие угрозы – и для бизнеса, и для государства, и для граждан. Поэтому мы рады, что именно в нашем регионе открывается одна из пяти федеральных площадок по информационной безопасности – Киберполигон, дающий возможность и инфраструктуру, чтобы на практике моделировать и отрабатывать различные критические ситуации, связанные с кибербезопасностью», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.
Киберполигон оснащен современной инфраструктурой и включает несколько локаций – «Лаборатория кибербезопасности», «Лаборатория цифровых платформ госуправления Smart City», «Клуб по киберспорту», «Лаборатория по искусственному интеллекту» и пр. При этом особое внимание уделяется именно борьбе с киберпреступлениями. Киберполигон позволяет проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, эмулируя ситуации, максимально близкие к реальным.
В настоящий момент Киберполигоны открыты в Москве, Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и Научно-технологическом университете «Сириус» (Сочи). СибГУТИ стал третьим университетом, имеющим демонстрационную точку Киберполигона.
«Киберполигон создан для школьников, студентов, а также для профильных специалистов. При этом ядром нашего Киберполигона является национальный Киберполигон РФ. Для нас большая честь, что именно Новосибирская область стала первым регионом в Сибири, где открылся этот важный инфраструктурный объект. Мы достойно продолжим научные исследовательские работы и отработку практических навыков», – подчеркнул и.о. ректора СибГУТИ Бари Хаиров.
Площадка направлена на обучение и тренировку ключевых навыков специалистов, необходимых для реализации нацпрограммы. На Киберполигоне будут проходить соревнования по WorldSkills, киберспорту, заработает студенческое конструкторское бюро. В лабораториях и учебных классах Киберполигона будут заниматься студенты, школьники, курсанты и воспитанники детских домов. Работа Киберполигона направлена на формирование благоприятных условий для создания и реализации инновационных проектов в сфере телекоммуникаций, цифровых технологий и информационной безопасности.
Фото: архивы пресс-служб
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