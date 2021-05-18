Цифровые марш-броски. На базе СибГУТИ заработал первый в Сибири Киберполигон

«В современном мире, при решении любых цифровых задач, самое прямое значение имеет именно информационная безопасность. Цифровая среда эффективно работает, когда каждый участник уверен, что его данные защищены, а используемые ресурсы – безопасны. Информационная безопасность – одна из самых актуальных повесток, потому что цифровой мир, помимо преимуществ и удобств, несет еще и большие угрозы – и для бизнеса, и для государства, и для граждан. Поэтому мы рады, что именно в нашем регионе открывается одна из пяти федеральных площадок по информационной безопасности – Киберполигон, дающий возможность и инфраструктуру, чтобы на практике моделировать и отрабатывать различные критические ситуации, связанные с кибербезопасностью», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Киберполигон оснащен современной инфраструктурой и включает несколько локаций – «Лаборатория кибербезопасности», «Лаборатория цифровых платформ госуправления Smart City», «Клуб по киберспорту», «Лаборатория по искусственному интеллекту» и пр. При этом особое внимание уделяется именно борьбе с киберпреступлениями. Киберполигон позволяет проводить масштабные отраслевые и межотраслевые учения для отработки навыков противодействия компьютерным атакам, эмулируя ситуации, максимально близкие к реальным.



