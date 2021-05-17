Единому госэкзамену недолго осталось. В Госдуме считают, что ЕГЭ скоро отменят

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев уверен, что в нашей стране отменят единый государственный экзамен (ЕГЭ) и вернутся к «традиционному формату». «Не в этом году, но то, что его отменят, я практически уверен, – отметил он. – Возвращение к традиционному формату, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди».

Господин Зайцев также добавил, что процесс выхода из этой системы займет много времени. По словам депутата, в его комитете регулярно поднимается вопрос о несостоятельности ЕГЭ. Среди недостатков называется то, что школьники с первого класса начинают готовиться к экзамену и перестают глубоко изучать предметы.

Депутат подчеркнул, что для учащихся становятся важны баллы, а не знания. Он прокомментировал заявление вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого, который призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционному образованию. «Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», – написал он в своем телеграм-канале.