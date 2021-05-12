Институт ядерной физики имени Будкера станет генподрядчиком по изготовлению оборудования для новосибирского СКИФа

В Новосибирске подвели итоги конкурса на выбор генерального подрядчика по изготовлению оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов. Единственную заявку подал Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, конкурс признали несостоявшимся, а контракт был заключен с единственным участником, свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Конкурс на изготовление, сборку, поставку и пусконаладку оборудования ускорительного комплекса «Центр коллективного пользования „Сибирский кольцевой источник фотонов“» (ЦКП «СКИФ») проводил Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН.