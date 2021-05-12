Институт ядерной физики имени Будкера станет генподрядчиком по изготовлению оборудования для новосибирского СКИФа

Начальная стоимость контракта составила 8,9 млрд рублей.
В Новосибирске подвели итоги конкурса на выбор генерального подрядчика по изготовлению оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов. Единственную заявку подал Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН, конкурс признали несостоявшимся, а контракт был заключен с единственным участником, свидетельствуют данные сайта госзакупок.
Конкурс на изготовление, сборку, поставку и пусконаладку оборудования ускорительного комплекса «Центр коллективного пользования „Сибирский кольцевой источник фотонов“» (ЦКП «СКИФ») проводил Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН.
Начальная стоимость контракта составила 8,9 млрд рублей. Как уточняется в конкурсной документации, монтаж оборудования СКИФа будет стоить 325 млн рублей для заказчика. Остальные средства направят комплектов запчастей для ускорителей заряженных частиц. Кроме того, будут приобретены два комплекта камер для физических исследований с помощью этих ускорителей.
Средства на проект выделят частями: в 2021 году — 2,1 млрд рублей, в 2022 году — 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 4,3 млрд рублей. Все оборудование должно быть смонтировано к 15 декабря 2023 года.
Фото: архивы пресс-служб
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