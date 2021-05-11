Экзамены по плану. Андрей Травников поставил задачу провести итоговую аттестацию школьников без сбоев и замечаний

Вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2021 году рассмотрел в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников. «Наша общая задача – провести итоговую аттестацию организовано, четко, без сбоев и замечаний», – подчеркнул он.

Об организации проведения ГИА по образовательным программам участникам совещания доложил министр образования региона Сергей Федорчук. По состоянию на 5 мая на участие в основной период государственной итоговой аттестации для учащихся 11 классов зарегистрировано 17 647 человек. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 117 пунктов проведения экзаменов, из них 92 основных пунктов проведения Единого государственного экзамена. В основной период для участия в ГИА для учащихся 9 классов зарегистрировано 29 304 человека. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 224 ППЭ, из них 166 основных.