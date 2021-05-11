Экзамены по плану. Андрей Травников поставил задачу провести итоговую аттестацию школьников без сбоев и замечаний

По состоянию на 5 мая на участие в основной период ГИА для учащихся 11 классов зарегистрировано 17 647 человек.
Вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2021 году рассмотрел в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников. «Наша общая задача – провести итоговую аттестацию организовано, четко, без сбоев и замечаний», – подчеркнул он.
Об организации проведения ГИА по образовательным программам участникам совещания доложил министр образования региона Сергей Федорчук. По состоянию на 5 мая на участие в основной период государственной итоговой аттестации для учащихся 11 классов зарегистрировано 17 647 человек. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 117 пунктов проведения экзаменов, из них 92 основных пунктов проведения Единого государственного экзамена. В основной период для участия в ГИА для учащихся 9 классов зарегистрировано 29 304 человека. В период экзаменационной кампании планируется задействовать 224 ППЭ, из них 166 основных.
Эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области оценивается как стабильная. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции все работники ППЭ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Рассадка участников будет осуществлена с соблюдением социальной дистанции в полтора метра. Произведен расчет количества средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, объем антисептика) для обеспечения проведения ГИА на территории Новосибирской области.
С марта 2021 года в Новосибирской области проходят региональные и федеральные тренировочные мероприятия по отработке технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в штабе пункта проведения экзамена. На текущий момент проведены три апробации – 23 марта по информатике в компьютерной форме, КЕГЭ, и географии, 30 марта по обществознанию, 6 апреля по русскому языку.
В целях эффективной подготовки выпускников к предстоящим экзаменам, а также качественной организации учебного процесса учителями в образовательных организациях Новосибирской области председателями предметных комиссий были проведены вебинары, на которых были представлены статистика выполнения заданий в 2020 году, типичные ошибки в решении заданий с развернутым ответом и особенности контрольно-измерительных материалов 2021 года. На все интересующие вопросы выпускников, учителей, руководителей методических служб муниципальных образований оперативно отвечают председатели предметных комиссий.
Фото: архивы пресс-служб
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