В новосибирских вузах заметно увеличится количество бюджетных мест

Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2022/2023 год сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на брифинге в пресс-центре Правительства РФ. В Новосибирской области количество бюджетных мест в 2022/2023 году составит 15 803. Для сравнения: в прошлом году этот показатель был равен с 14 847. Больше всего бюджетных мест в регионе выделено на направления образование и педагогические науки (2113 мест), информатика и вычислительная техника (1827 мест), клиническая медицина (1014 мест), электроника, радиотехника и системы связи (987 мест).

Наибольшее количество бюджетных мест в регионе получил Новосибирский государственный технический университет – 3122. Прирост получил Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (2 145 мест, что на 84 больше, чем в 2021/2022 году).

«Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности, – подчеркнул Валерий Фальков. – Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест».

Губернатор Андрей Травников отмечает, что вузы региона предоставляют обучение практически по всем специальностям: «Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для экономики региона – один из ключевых для Новосибирской области. Вузы региона готовят кадры практически по всем направлениям. Перед нами стоят важные задачи по реализации нацпроектов, масштабной программы по развитию Новосибирского научного центра – Академгородок 2.0. Буквально через несколько лет на её якорный объект — уникальную установку класса мегасайенс «Сибирский кольцевой источник фотонов» – потребуются инженеры-физики, а также молодые исследователи в области химии, физики, биологии, археологии, медицины. Активно развивается IT-отрасль – и ее растущие потребности в современных кадрах тоже нужно закрывать максимально быстро».



