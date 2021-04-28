Стало известно, когда новосибирские школьники напишут ЕГЭ

Озвучили расписание ЕГЭ-2021 в Новосибирске. Проведение аттестационной кампании начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии и завершится 2 июля. «Лица, которые не планируют поступать в 2021 году на обучение в вузы, сдают русский язык и математику, – отметил на встрече с журналистами в ТАСС-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук. – Лица, которые планируют поступать в вузы, сдают русский язык и выбирают предмет по выбору».

Самый массовый экзамен – по русскому языку – будет проводиться в течение двух дней, 3 и 4 июня, «мы раздробили его на две части, чтобы ребятам было удобнее сдать экзамен и чтобы мы смогли соблюсти все меры безопасности», – добавил министр. Ученикам, претендующим на получение медали, будет необходимо сдать ЕГЭ по русскому не менее чем на 70 баллов. На два дня будут разделены еще два экзамена: 21 и 22 июня пройдёт сдача устной части государственного экзамена по иностранным языкам, 24 и 25 июня – по информатике.

«7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам», – отметил господин Федорчук.

С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. Участники, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, смогут наверстать упущенное. Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал экзамен в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.