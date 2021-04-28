Вторые весенние каникулы: школы страны уходят на отдых с 1 по 10 мая

с 1 по 10 мая российские школы отправляются на «внеплановые каникулы». Об этом 27 апреля сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Кроме того, господин Кравцов порекомендовал уйти на выходные и учреждениям дополнительного образования. Также в этот день заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил о дополнительных каникулах в начале мая и для студентов.