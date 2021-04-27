«Учителя года» выбирают в Новосибирской области. В конкурсе участвуют 39 педагогов

Очные этапы областного конкурса «Учитель года» пройдут в колледже №1 имени Макаренко 28 и 29 апреля. В них будут участвовать пятнадцать конкурсантов, отобранных в рамках заочного тура (материалы были представлены педагогами дистанционно в рамках испытаний «Методическая мастерская» и «Урок»).

В этом году в региональном конкурсе принимают участие 39 педагогов, среди них – три учителя истории и обществознания, четыре учителя естественнонаучной области, четыре учителя иностранного языка, четыре учителя русского языка и литературы, тринадцать учителей начальных классов, два учителя физики, два учителя технологии и изобразительного искусства, три учителя математики, два учителя ОБЖ и два учителя информатики. Педагогический стаж участников – от двух до 28 лет. Девять конкурсантов представляют городские округа, 30 – муниципальные районы Новосибирской области. Возраст – от 24 до 50 лет.