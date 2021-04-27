Развитие театрального образования в Новосибирской области обсудили Андрей Травников и Владимир Машков

Накануне завершился региональный отборочный тур в Театральную школу Олега Табакова, худруком которой является Машков.
В Новосибирской области прошел региональный отборочный тур в Московскую театральную школу Олега Табакова. Во время рабочей встречи губернатор Андрей Травников и художественный руководитель Школы, народный артист РФ Владимир Машков обсудили результаты проведенной работы, а также развитие театрального образования и поддержку театральных коллективов в Новосибирской области.
Отметим, что отбор будущих актеров проводила приемная комиссия, в которую вошли Владимир Машков, а также артисты театра – педагоги Школы Табакова. В отборе участвовали ученики девятых-десятых классов общеобразовательных школ.
Заявки на участие в региональных отборочных прослушиваниях подали 104 человека. По результатам первого этапа предварительных региональных прослушиваний было отобрано девять человек. В ходе второго этапа прослушиваний к прохождению дальнейших вступительных испытаний были рекомендованы три человека. Им были даны дополнительные задания. В случае успешного выполнения задания претенденты будут приглашены в Москву для прохождения финальных вступительных испытаний.
Фото: архивы пресс-служб
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