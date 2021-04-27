Развитие театрального образования в Новосибирской области обсудили Андрей Травников и Владимир Машков

В Новосибирской области прошел региональный отборочный тур в Московскую театральную школу Олега Табакова. Во время рабочей встречи губернатор Андрей Травников и художественный руководитель Школы, народный артист РФ Владимир Машков обсудили результаты проведенной работы, а также развитие театрального образования и поддержку театральных коллективов в Новосибирской области.

Отметим, что отбор будущих актеров проводила приемная комиссия, в которую вошли Владимир Машков, а также артисты театра – педагоги Школы Табакова. В отборе участвовали ученики девятых-десятых классов общеобразовательных школ.