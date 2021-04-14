Новосибирский госуниверситет получил премию Research Excellence Award Russia

Research Excellence Award Russia – премия, учрежденная для поощрения труда выдающихся ученых. Ее организаторами в этом году выступили компания Elsevier и Российский союз ректоров при поддержке Российской академии наук, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, РИЭПП, Госкорпорации Ростех и МИА «Россия сегодня». «Эта награда – результат общего труда наших сотрудников и студентов, — сказал ректор НГУ Михаил Федорук. – Новосибирский государственный университет традиционно реализует модель «образование через исследования» благодаря тому, что порядка 90% преподавателей естественнонаучных направлений — действующие ученые институтов Сибирского отделения Академии наук».