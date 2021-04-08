Талантливая новосибирская молодежь сможет поступить в театральную школу Табакова

Региональный отборочный тур в Московскую театральную школу Олега Табакова пройдет в Новосибирской области 24 и 25 апреля. Отбор будущих актеров проведет приемная комиссия, в которую вошли художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков, а также артисты театра – педагоги Школы Олега Табакова.

Как прокомментировали в министерстве культуры Новосибирской области, заявки на участие в отборочных прослушиваниях принимаются до 20 апреля. К участию приглашаются обучающиеся девятых и десятых классов общеобразовательных школ. Самые талантливые абитуриенты, прошедшие отборочные прослушивания, смогут поехать в Москву для прохождения следующих туров.

Участникам отборочного тура необходимо будет прочесть наизусть стихотворение, басню, отрывок из классической или современной прозы, исполнить песню и показать пластический этюд или танец. Лучше подготовить несколько стихотворений, отрывков и песен в разных жанрах.

Подробнее о подаче заявок можно посмотреть на сайте министерства культуры Новосибирской области и на сайте Школы Олега Табакова.

Фото: архивы пресс-служб