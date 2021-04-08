Запретить удаленку в начальных и средних классах! Законопроект об этом внесли в Госдуму

В Государственную думу внесли законопроект о запрете дистанционного образования для учеников младшей и средней школы. Автором проекта закона выступил депутат от КПРФ Олег Лебедев. Текст инициативы опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности парламента. В частности, депутат Лебедев предлагает внести изменения в ФЗ «Об образовании», а именно дополнить статью 13 новыми частями 2.1 и 2.2. В этих частях говорится, что дистанционка в начальной и средней школе запрещается, а допускается только «на основании заявлений родителей в письменной форме».

«Применяемые в настоящее время дистанционные образовательные технологии, средства электронного обучения до сих пор до конца не изучены, а их безопасность для физического и психического здоровья несовершеннолетних учащихся не подтверждена», — считает господин Лебедев. По мнению депутата, его нововведение «поможет серьезно укрепить здоровье подрастающего поколения».