Ученые новосибирского «Вектора» разработают тест на птичий грипп

Случаи передачи вируса от птиц человеку зарегистрировали на юге страны в феврале этого года.
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Случаи передачи вируса человеку от птиц уже были зафиксированы на юге России в феврале. Факт заражения штаммом птичьего гриппа A(H5N8) подтвердили ученые «Вектора».
«Риск пока еще потенциальный. И мы должны сделать все, чтобы этот потенциал не был реализован. Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности. А наш ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы», – сказала госпожа Попова в интервью «Известиям». Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзор подготовил специальные методические рекомендации для защиты работников птицефабрик и ферм.
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