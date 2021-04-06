Ученые новосибирского «Вектора» разработают тест на птичий грипп

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы для выявления штамма птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Случаи передачи вируса человеку от птиц уже были зафиксированы на юге России в феврале. Факт заражения штаммом птичьего гриппа A(H5N8) подтвердили ученые «Вектора».

«Риск пока еще потенциальный. И мы должны сделать все, чтобы этот потенциал не был реализован. Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности. А наш ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы», – сказала госпожа Попова в интервью «Известиям». Кроме того, по ее словам, Роспотребнадзор подготовил специальные методические рекомендации для защиты работников птицефабрик и ферм.