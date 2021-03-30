Новосибирцы смогут записать своих детей в первый класс не выходя из дома

Запись в первый класс начнется в Новосибирской области 1 апреля – записаться можно с помощью портала «Госуслуг», процедура в среднем занимает менее пяти минут.

С готовностью цифровой платформы, стабильностью ее работы и алгоритмом записи через портал ознакомились министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов и министр образования региона Сергей Федорчук в ходе посещения МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия».

Как отметил Анатолий Дюбанов, ранее в регионе отрабатывались пилотные проекты, а с прошлого года стартовала полноценная возможность записи в 1 класс через «Госуслуги». Всего в 2020 году было подано более 60 000 заявлений на зачисление в школу, из которых почти 13 000 – через портал «Госуслуг». При этом в прошлом году только за первые полчаса с момент начала приема поступило более 1 500 заявлений