Новосибирцы смогут записать своих детей в первый класс не выходя из дома

Благодаря запуску цифровой платформы этот процесс займет всего несколько минут.
Запись в первый класс начнется в Новосибирской области 1 апреля – записаться можно с помощью портала «Госуслуг», процедура в среднем занимает менее пяти минут.
С готовностью цифровой платформы, стабильностью ее работы и алгоритмом записи через портал ознакомились министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов и министр образования региона Сергей Федорчук в ходе посещения МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия».
Как отметил Анатолий Дюбанов, ранее в регионе отрабатывались пилотные проекты, а с прошлого года стартовала полноценная возможность записи в 1 класс через «Госуслуги». Всего в 2020 году было подано более 60 000 заявлений на зачисление в школу, из которых почти 13 000 – через портал «Госуслуг». При этом в прошлом году только за первые полчаса с момент начала приема поступило более 1 500 заявлений
«В настоящий момент проводится серьезное нагрузочное тестирование системы, с учетом того, что пиковое количество обращений будет именно ночью 1 апреля. Система имеет возможность отрабатывать десять заявлений в секунду. Механизм портала модернизирован и стал еще более удобен для родителей – раньше надо было посылать заявление несколько раз, до тех пор, пока оно не «пробьется» и не будет дан ответ, что заявление поступило. Сейчас – заявление сразу же ставится в очередь, в буфер. Внедрение электронной системы по записи в первый класс стало возможным благодаря сотрудничеству двух платформ – федерального портала «Госуслуг» и нашей новосибирской системы «Электронная школа». Система готова к работе, в случае возникновения каких-либо технических сбоев они будут оперативно устраняться нашими специалистами», – подчеркнул Анатолий Дюбанов.
На портале в 2021 году форма подачи заявления изменена и доработана. В форме предусмотрено десять основных шагов, первые четыре шага заполняются автоматически данными, которые содержатся в личном кабинете родителя. Поэтому для удобства и ускорения заполнения заявления рекомендуется накануне проверить актуальность данных на себя и ребенка в личном кабинете.
Родителю необходимо будет заполнить:
- документ, удостоверяющей личность ребенка;
- адрес места жительства ребенка, если он отличается от места жительства заявителя;
- выбор образовательной организации, в которую пойдет ребенок;
- выбор языка преподавания – согласно новым требованиям также обязательное поле в форме с этого года.
При этом предусмотрено информирование родителей о статусе приема и обработки заявления в личном кабинете портала Госуслуг, также информация дублируется на адрес указанной электронной почты родителя, подающего заявление.
По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, система записи ежегодно развивается, становясь все более удобной. В 2021 году первоклассников ожидается больше, чем было год назад, в среднем ежегодный прирост составляет 5-10%.
Фото: архивы пресс-служб
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