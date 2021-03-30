Губернатор высоко оценил значение проекта «Школа 21» для Новосибирской области

Андрей Травников подчеркнул, что правительство региона будет всячески поддерживать реализацию этой образовательной инициативы.
На базе компании 2ГИС стартовал уникальный образовательный проект Сбербанка «Школа 21». Занятия в школе для первых пятисот слушателей стартуют уже этим летом.
«Еще в 2018 году мы отмечали, что IT-отрасль Новосибирской области бурно растет. Так же, как и спрос на IT-специалистов. Сегодня можно констатировать: это не просто перспективная сфера развития, это сфера абсолютно состоявшаяся, она вносит существенный вклад в валовый региональный продукт, в экономику Новосибирской области. Этот растущий сектор ставит задачи по подготовке кадров перед всеми: представителями отрасли, властями, учебными заведениями. Спрос очень большой, и мы приветствуем, что такой нестандартный образовательный проект от Сбербанка — „Школа 21“ — реализуется в Новосибирской области»,— отметил Андрей Травников на презентации проекта.
Губернатор подчеркнул, что сегодня цифровая трансформация сверхактуальна, она пронизывает все сферы жизни. Поэтому правительство региона будет всячески поддерживать реализацию проекта «Школа 21».
Кампус школы займет три этажа — 2200 квадратных метров — в здании головного офиса 2ГИС, что поможет участникам проникнуться атмосферой современной IT-компании. В отведенных под школу помещениях уже полным ходом идут ремонтные работы.
Как сообщил директор «Школы 21» в Новосибирске Иван Чубченко, обучение будет бесплатное, поступление — на конкурсной основе. В школе будет создана уникальная среда, в которой будут проходить совместное обучение участники более 60 различных специальностей. В основе подготовки — метод peer-to-peer, или коллективное обучение.
Чтобы добиваться успеха, студенты должны работать в команде, делиться информацией, быть поочередно то учеником, то тренером. Такой подход помогает максимально раскрыть творческие способности студентов. Участники «Школы 21» могут совмещать обучение с работой или учебой в вузе.
Фото: архивы пресс-служб
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