Губернатор высоко оценил значение проекта «Школа 21» для Новосибирской области

Как сообщил директор «Школы 21» в Новосибирске Иван Чубченко, обучение будет бесплатное, поступление — на конкурсной основе. В школе будет создана уникальная среда, в которой будут проходить совместное обучение участники более 60 различных специальностей. В основе подготовки — метод peer-to-peer, или коллективное обучение.

Чтобы добиваться успеха, студенты должны работать в команде, делиться информацией, быть поочередно то учеником, то тренером. Такой подход помогает максимально раскрыть творческие способности студентов. Участники «Школы 21» могут совмещать обучение с работой или учебой в вузе.

Фото: архивы пресс-служб