Последние звонки по плану. Новосибирские школьники смогут попрощаться со своими альма-матер в традиционном формате

В прошлом году из-за пандемии коронавируса школьники впервые не смогли присутствовать на традиционной линейке. В текущем году, как говорят в министерстве образования Новосибирской области, ситуация изменится – одиннадцатиклассники смогут проститься со школой. «При проведении последнего звонка должны быть соблюдены все меры безопасности в связи с пандемией коронавируса, – рассказали в министерстве. – Каждая школа сама выберет дату и формат праздника». В этом году учебу закончат пятнадцать тысяч новосибирских выпускников.