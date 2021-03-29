В новосибирские вузы возвращаются студенты-иностранцы с отрицательным тестом на коронавирус

Иностранные студенты вскоре смогут вновь приступить к обучению в российских вузах, соответствующее постановление выпустило правительство России. Новосибирский государственный технический институт разрабатывает инструкцию для тех, кто собирается приехать на учебу. «В настоящее время дорабатываются технические детали оформления разрешения на въезд в РФ для иностранных обучающихся и регламент передачи списков въезжающих на КПП согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р», – говорится в пресс-релизе вуза.

Приехать в Новосибирск смогут студенты из Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Киргизии, Кубы, Турции, Южной Кореи, Японии. Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, будет регулярно обновляться. За три дня до прибытия в Россию студенту нужно будет сделать ПЦР-тест на COVID-19 и получить справку на русском или английском языке. В течение 72 часов после въезда на территорию России они должны будут сдать повторный тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение будет проходить в онлайн-формате. Без повторного теста иностранных студентов к очному обучению не допустят.