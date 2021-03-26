Для строительства школы на улице Крылова выделили 50 миллионов рублей

Парламентарии Новосибирской области 25 марта на сессии заксобрания одобрили внесение изменений в Закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В числе поправок – средства на строительство нового здания школы №54.

«Увеличены бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме 50 млн рублей, на 2022 год в сумме 140 млн рублей, и в 2023 году – в сумме 225 млн рублей по объекту – здание школы по ул. Крылова, 18 (школа №54) – в связи с необходимостью строительства нового здания школы по рекомендации Законодательного собрания. Мы с вами приняли межпартийное, консолидированное решение, поддержали Вадима Алексеевича (Агеенко), Андрей Борисович (Панферов) тоже выступал на сессии. Мы приняли соответствующее протокольное решение. Это я к тому, что если мы работаем совместно – то тогда и результаты видны. И они значительные», - сказал на заседании комитета по строительству его председатель – депутат заксобрания Александр Морозов.

Школа №54 на ул. Крылова, 18 в течение 2019-2020 учебного года не работала по решению суда - после обращения прокуратуры города Новосибирска по факту получения экспертизы о том, что ее невозможно использовать для обучения детей. Об этом напомнил на брифинге 13 августа 2020 года заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев. Осенью прошлого года старое задние школы снесли. На месте старого корпуса будет построено новое трехэтажное здание школы из расчета примерно на триста учеников.